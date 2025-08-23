¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î6ÈÖ¡¦»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬³Î¿®¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó1»à¤Çºå¿À¡¦°ËÆ£¾­¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦ÆÃÂçÃÆ¡£º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë9¹æ¥½¥í¤ò¤¿¤¿¤­¹þ¤ß¡Ö´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¹õ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÂÇÀÊ¤Ø¡£º£µ¨9È¯¤Ï¥ª¥¹¥Ê¡¢Â¼¾å¤ÈÊÂ