◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人・大勢投手が１回無安打２Ｋで８戦連続無失点。リーグトップ３７ホールド目をマークした。１５日の阪神戦以来７試合ぶりの出番に「緊張してました」と率直な思いを口にした。８回の登板に備えてブルペンでギアを入れ始めたのが１―０の７回。すると１死から４番岡本がこの日２本目となるソロ本塁打を放った。「久しぶりで１点差かーと思ってたんで。『和