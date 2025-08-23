¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£±£±µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦³ù¥±Ã«¡Ëµð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¤¬Âè£²ÂÇÀÊ¤«¤é£´ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö£¸ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££µ²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÂ¹¤«¤é±¦ÍãÀþ¤ËÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££·²ó£±»à¤ÇÂ¹¤«¤éÃæÁ°°ÂÂÇ¡¢£¸²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÀ¶µÜ¸×¤«¤é±¦Á°°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£¹²ó£±»à¤Ç¤ÏÀÐÀî¤«¤éÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£³Ê¬