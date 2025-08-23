演歌歌手の羽山みずきが２３日、山形・鶴岡市の荘銀タクト鶴岡で「羽山みずきデビュー１０周年記念コンサート〜夢は今もめぐりて〜」を行った。同市出身の羽山は久しぶりの地元凱旋（がいせん）。満員のファンを前に「感動して涙が出そう」と開催を喜び「この荘銀タクト鶴岡でいつかコンサートをしたいと思っていました。皆さんのおかげで１０周年のコンサートを行わさせていただけました」と感謝した。昨年１２月にリリース