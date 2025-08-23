¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£±£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££µ²ó£±¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öº£Æü¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ÍËÜÅö¤Ë¡£µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÄã¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤ÎÈæ½Å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¥«¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£Á°²ó£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï£³²ó£Ë£Ï¤È¤Ê¤ê¡Ö