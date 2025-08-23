É¹¾å¤Î²ÚÎï¤Ê»Ñ¤«¤é°ìÅ¾2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÊ¿¾»¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¹õ¤¤¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¶á±Æ¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£É¹¾å¤Ç¤Î²ÚÎï¤Ê»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡¢¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ!¡×¤Ê¤É¤Î