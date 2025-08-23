8·î23Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Ç¡¢¼íÌîÀîÊü¿åÏ©¤Î´°À®60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿å³²¤Ë¶¯¤¤¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç°Õ¸«¸ò´¹ ¡Ö¼íÌîÀîÊü¿åÏ©¡×´°À®60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¡áÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô ¥Æー¥Þ¤Ï¡ØÀáÌÜ¤Î¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ù¤Ç¤¹¡£ 1958Ç¯¤Î¡Ö¼íÌîÀîÂæÉ÷¡×¤Ï¡¢»à¼Ô¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬853¿Í¤ËµÚ¤ÖÂçºÒ³²¤Ç¤¹¡£ ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¼íÌîÀî¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¬