劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで甘露寺蜜璃のイラストが公開された。いつもの明るい表情から一変、険しい表情で戦う蜜璃の姿を見ることができる。【画像】体どうなってるの！？蜜璃の戦闘シーン公開された『鬼滅の刃』イラスト上空から斬りかかるような柔軟性を感じる一枚にネット上では「落ちた時マジでラブラブでキュンキュンした」「かわいすぎるし凛々しすぎる」「蜜