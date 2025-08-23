演歌歌手の羽山みずき（33）が23日、故郷の山形・鶴岡市で、来年のデビュー10周年を前に初の単独コンサートを開いた。荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）大ホールで「羽山みずきデビュー10周年記念コンサート〜夢は今もめぐりて〜」と題して開催した公演には約1000人の観客が集まった。羽山は「感動して涙が出そうだわ！」と満員の観客に感謝。アンコールでは文部省唱歌の「ふるさと」を涙ながらに熱唱した。今回のコンサートでは、