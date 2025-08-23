¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×2nd¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢SKE48¤Î¿û¸¶çýÜ¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ïª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï ¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î»Ñ¡É ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ý½ÑÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿û¸¶¼«¿È¤â¼æ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×8·îËö¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£Â´¶È¸å¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¸©¤Î³èÆ°¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿û¸¶¡£¤º¤Ð¤êÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©¡ÖÅÔ²ñ¤¹¤®¤º¡¢ÅÄ¼Ë¤¹¤®¤º¡¢