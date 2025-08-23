歌手和田アキ子（75）が23日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。この日、全国高校野球選手権で優勝した沖縄尚学を祝福した。番組中盤、アシスタントのフリーアナウンサー垣花正（53）が「スポーツに関する情報」とし、夏の甲子園、決勝の結果を報告。「西東京代表の日大三高対、沖縄代表の沖縄尚学は3対1で沖縄尚学勝ちました」と伝えられると、「ひゅっひゅ〜」と喜びの