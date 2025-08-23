“めちゃ個性的”なクルマを作る「光岡自動車」とは！日本には多くの自動車メーカーが存在します。それぞれ異なる個性・特徴を持っていますが、その中でも歴史が若く小規模ながらも強い存在感を持っているメーカーが「光岡自動車」です。同社は2023年に、創業55周年を記念したコンセプトカー「M55コンセプト」を発表。当初は市販化計画が無かったと言いますが、市場の反響の高さから、光岡自動車はM55の市販化を決意します。【