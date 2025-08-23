¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û¢¡µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¡½£Ä£å£Î£Á¡¦ÃÝÅÄÍ´¡Ê£±£´»þ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿­¡½ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê£±£·»þ¡¦¿ÀµÜ¡Ë¢¡¹­Åç¡¦¾ï¹­±©ÌéÅÍ¡½ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê£±£´»þ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë¢¡³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡Ê£±£¶»þ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡½À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡Ê£±£·»þ¡¦£Ú