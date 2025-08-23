◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2025年8月23日東京D）巨人の甲斐拓也捕手（32）は23日のDeNA戦（東京D）で8番に入り、2試合連続今季64度目の先発出場。2度も大きなアクシデントに見舞われて痛い思いをしながら最後までフル出場し、開幕から全18試合で先発バッテリーを組む井上温大投手（24）の5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）を守り切った。最初のアクシデントは1―0で迎えた6回の守備