「イースタン、西武−ヤクルト」（２３日、ベルーナドーム）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発した。移籍後３度目の実戦登登板は４回１／３を８安打６四死球４失点でマウンドを降りた。一回に３連打を浴びて２点を先制される苦しい立ち上がり。３戦連続で失点を喫した。初回無死一塁から平沢に右中間に適時三塁打を浴び先制点を献上した。続くセデーニョに中前適時打を浴びて２失点目。三回にも１失点を喫した