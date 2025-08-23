「楽天−オリックス」（２３日、楽天モバイルパーク）Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光が試合前、セレモニアルピッチを務め、球場を沸かせた。左腕から力強いボールを右打者の内角低め付近にノーバウンドで投球。ボールは捕手を務めた宗山のグラブに収まると、左手を小さく握ってガッツポーズした。投球後に八乙女は楽天を通じてコメント。「直前の練習で古謝選手に教えてもらった通り、投げるときにギリギリでキャッチャ