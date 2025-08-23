お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきが２３日に更新された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、女優の二階堂ふみを絶賛した。トム・ブラウンはようやくメディアに出始めたころに二階堂と共演。し二階堂からわざわざトム・ブラウンの楽屋に挨拶に来てくれたという。布川は「二階堂ふみさんクラスの方がこんなハゲとロン毛に挨拶に来るか？って」と感激。先日も立川志らく４０周年記念公演で、二階堂、トム・ブ