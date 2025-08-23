国内男子ゴルフツアー「ＩＳＰＳＨＡＮＤＡ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」３日目（２３日、北海道・ブルックスＣＣ＝パー７２）、ツアー２勝の幡地隆寛（３２）が１０バーディー、ノーボギーの６２で回り、通算１８アンダーで大岩龍一（２７）とともに首位に立った。ビッグスコアの要因について「今週からパターのフィーリングがよくなった。今朝はブルックス・ケプカのスイングを動画で見ていたら『これだ！』と