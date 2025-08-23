¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï£¸·î23Æü¡¢J£±Âè27Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¿¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢35Ê¬¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ´Ö»ê²¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¡£º¸Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£ »î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤µ¤²¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ä¤ó¡×