ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」は２３日、準優３番勝負の５日目が行われた。中田夕貴（３２＝埼玉）は準優１０Ｒ、３コースからのＳはコンマ２４とやや後手に回ったが、２コース・高憧四季のジカまくりにインの浜田亜理沙が激しく抵抗。「展開が良かったです」とガラ空きになった１Ｍを冷静に差し、一番乗りで優出を決めた。相棒４１号機は「４日目に悪かった乗り心地は良くなり