【明治安田J1リーグ】柏レイソル 4−2 浦和レッズ（8月22日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】緩めシュートをトンネルした瞬間浦和レッズのGK西川周作が、痛恨のトンネルで失点した。ファンからは様々な声が噴出している。浦和は22日、明治安田J1リーグ第27節で柏レイソルと敵地で対戦した。2ー1と1点リードで迎えた83分に同点とされる。柏のMF瀬川祐輔がボックス