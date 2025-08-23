フィギュアスケート女子の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、自身の演技に手応えを感じている。東京夏季大会初日（２３日、ダイドードリンコアイスアリーナ）のショートプログラムでは、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）など全てのジャンプを着氷。大きなミスなくまとめた。７０・５９点をマークし「体の動きも良かったし、イメージ通りにしっかり体を動かせた。全てが一連の流れになるように、途切れずに流