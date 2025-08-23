スピンキック＋裏拳対“180度”開脚ムーンサルト。ネクストブレイク候補のセクシーな女子レスラー3人によるタイトルを巡る戦いに注目が集まっている。【映像】“セクシーでカッコいい” スピンキック→強烈裏拳WWEの第3ブランドNXTが8月24日（日本時間25日）に開催する『NXT Heatwave 2025』。注目選手としてケラーニ・ジョーダンとローラ・ヴァイスがピックアップされた。華やかな体育会系女子のケラーニと、MMA仕込みの武闘