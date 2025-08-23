【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DXTEENが、8月22日にファンミーティング『2025 DXTEEN SUMMER PARTY ～BOY MEETS LOVE in OSAKA～』を大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催した。 ■ファンミーティングならではのゲームコーナーも 本公演前のスペシャルミニアライブでは、3曲を披露。「NICO（DXTEENのファンネーム）、今日は僕たちとたくさん遊びましょ