2025年8月4日（月）から、北海道内の観光売店にて、北海道産牛乳を使用した『シマエナガぷるぷるみるくぷりん』が販売されています。 画像：株式会社タカチホ 愛らしいシマエナガをイメージして作られた『シマエナガぷるぷるみるくぷりん』は、北海道産の風味豊かでクリーミーな味わいの牛乳を使用した、とろける食感のなめらかプリン。なめらかでコクのある味わいです。 画像：株式会社タカチホ パッケ