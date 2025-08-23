ËÌ³¤Æ»¡¦±©ËÚ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯8·î23Æü¡¢½é»³ÊÌÂ¼¤Ë¤¢¤ë½é»³ÊÌ°ð²Ù¿À¼Ò¤ÎÆîÂ¦¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°9»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿À¼Ò¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿¿½¨»û¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬ÂÎÄ¹1.3¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¡¢Ìò¾ì¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¤¹¤°¤Ë»³¤ÎÊý¤ØÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìò¾ì¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸áÁ°10»þ27Ê¬¤´¤í¡¢Ìó250¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½é»³ÊÌÃæ