第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が、3-1で日大三（西東京）を下して初優勝。今月5日に始まった大舞台も幕を閉じ、ネットでは「甲子園ロス」を訴えるファンが続出した。4万5600人が駆けつけた決勝。初回に1点先制された沖縄尚学は2回に同点に追いつき、6回と8回にも1点ずつ加点。3-1で日大三を破り、初めて夏の頂点に立った。今月5日、創成