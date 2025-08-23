世界バレーが開幕バレーボールの世界選手権は23日、タイで女子1次リーグ第1戦が行われた。世界ランキング5位の日本は同44位のカメルーンと対戦。第1セット序盤はリードを許す展開だったが、逆転して25-21で取っている。第2セットも25-17で連取した。カメルーンは世界ランクでは格下の相手。しかし、第1セットは一時9-4とリードを奪うなど、随所に身体能力を感じさせた。グリーンとオレンジのユニホームが映え、TBSなどで生中継