²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È µ­²± Ìµ°Õ¼±¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«µ­²±ÎÏ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤âº¤¤ë ¡Úftn¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー mosu¡Û