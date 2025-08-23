Heineken Asia Pacific Beveragesは、2025年8月23日(土)、24日(日)の2日間、イタリアンビール「ビッラモレッティ」の試飲イベント「Italia Terrace byビッラモレッティ」を、渋谷ストリーム前稲荷橋広場にて開催中。極上のラガービールとさまざまなイタリア料理のペアリングが楽しめる入場無料のイベント…ということで、初日の会場は大盛り上がりとなった。【写真を見る】会場内には雰囲気抜群のフォトスポットなども用意されてい