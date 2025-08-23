ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç£¸·î£²£³Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î¼«Ëý¤Î²ÎÀ¼¤ËÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼î½§»ÔÈÓÅÄÄ®¤Î¥é¥Ý¥ë¥È¤¹¤º¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡£¼î½§»ÔÀÄÇ¯ÃÄ¶¨µÄ²ñ¤¬2007Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇµîÇ¯¤Ï³«ºÅ¤Ç¤­¤º¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¼î½§»Ô¤ÎÀôÃ«Ëþ¼÷Íµ»ÔÄ¹¤äÃÏ¸µ¤Î¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤é¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢35ÁÈ48¿Í¤Î²ÎÀ¼¤ò¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö