ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£²£³ÆüÌë¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¼óÁê´±Å¡¤ÇÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¡¦´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤È¶¦Æ±µ­¼ÔÈ¯É½¤ËÎ×¤ß¡¢¡ÖÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½°ÊÍè¡¢ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤­¤¿´ðÈ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÂç¤­¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Íû»á¤Ï¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¡¢´Ä¶­¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤­¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Î¾»á¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ÇÀ¶È¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤Î¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö