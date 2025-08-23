  【(C)B.LEAGUE】   SR渋谷 U16はA組1位を下してリベンジマッチの舞台へ  8月23日、「インフロニア B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.」(会場／東京・アリーナ立川立飛)の大会2日目、決勝トーナメント準決勝および交流戦が行われた。「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」の上位4チームとチャイニーズ・タイペイのNengren Vocational School U16(以下Nengren U16)、韓