´Ú¹ñ¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¶¦Æ±µ­¼ÔÈ¯É½¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç½©¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤È¡¢ÆüËÜ¤¬µÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¤È¤â¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤è¤¦¡Ö¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë