¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ç½÷Í¥¡¦¾®ÃÓ±É»Ò¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤ò²óÁÛ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤Î¸¡º÷¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤È¶¦±é¤·¤¿Ìó£´Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾®ÃÓ¤ÏÅÄÃæ¤ò¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤Î¿Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²øÊª¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼Â¤Ï¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¥Ð¥é¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤