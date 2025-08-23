24年有段者のみが、出場できる、そろばん競技の全国大会に、史上最年少の5歳で出場した鹿児島市の女の子がいます。大好きなそろばんで負けたくない！負けず嫌いの、そろばん少女が、今年も全国大会に出場しました。笑顔が弾ける小学1年生、夏休みの一幕に密着しました。 ■小学生になった綾華さん練習に向き合う姿勢も進化 24年、『every.かごしま』が取材した、そろばん競技の大会に、ちょこんと座る、一際小さな女の子がい