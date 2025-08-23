ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹­·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î23Æü¡¢Ãæ»¥ÆâÂ¼¤Î¥«¥à¥¤¥¨¥¯¥¦¥Á¥«¥¦¥·»³¤Ç¡¢¹âÎð½÷À­2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ìÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢½÷À­¤ÎÅÐ»³¼Ô¤«¤é¡ÖÀî´ß¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿Æ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¹âÎð½÷À­¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Àî¤Î¾åÎ®¤Ç¤Ï¡¢Æ»·Ù¤Î