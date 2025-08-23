Ä¹Ìî¡¦·Ú°æÂôÄ®¤ÇÀÅÍÜÃæ¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï23Æü¡¢¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤Ë·Ú°æÂôÆþ¤ê¤·¤¿¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢Àï¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµìËþ½£¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬³«Âó¤·¤¿ÂçÆü¸þÃÏ¶è¤Î¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«Âó¤Î¶ìÏ«¤Ë¿´¤ò´ó¤»¡¢Ä¹Ç¯¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤´É×ºÊ¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤ÎÃæ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤­¡Ö¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬ÎÉ¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£