¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¿·¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò½ä¤ë½£Ë¡°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Û¥ó¥À¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£