◆日本ハム8―3ソフトバンク（23日、エスコンフィールド北海道）15年目のベテランが背中で見せる。3号2ランを含む3安打3打点と、大敗の中で気を吐いたソフトバンク牧原大成内野手（32）は「勝ちたい一心でやっているだけ」と力強く語った。4点ビハインドの4回無死一塁。先発の福島蓮が投じた146キロ、高めの直球をフルスイング。打球は右翼フェンスを越えて相手ブルペンに飛び込んだ。6回には遊撃への内野安打、6点を追う8回