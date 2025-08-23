帝国データバンクの調査によると、2025年に入場料などのチケット料金を値上げする国内主要レジャー施設は71施設にのぼり、前年の37施設から1.9倍に増えたことが分かりました。チケット種別では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス（大人）」が1万1900円で国内最高額でした。人気テーマパークは1万円台この調査は全国の遊園地・テーマパーク・動物園・水族館192施設を対象に実施したもので、2024年調査よ