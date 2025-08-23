¥Ô¥¶¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡¢¤¢¤Ó¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ happy¡¢pizza¡¢yummy¤Ê¤É¤Î¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈþÌ£¡õ¹¬¡×¤È¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤¯¥Ç¥³¥ë¥ÆÏª¤ï¤Ê¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼åºÎï¡×¡Ö¤Û¤Ü²¼Ãå¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤«¡¢Âç¾æÉ×?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£