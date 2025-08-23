◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2025年8月23日東京D）巨人のリチャード内野手（26）は23日のDeNA戦（東京D）で前日までの7番から打順が1つ繰り上がり、「6番・一塁」に入って5試合連続で先発出場。試合前に母校・沖縄尚学が夏の甲子園で初優勝し、刺激を受けて臨んだ一戦だったが、プロ初となる3試合連続本塁打を逃して3打席3三振と無念の結果に終わった。相手先発右腕・石田裕に対し、2回2死走者なしの場面で入った第1打席