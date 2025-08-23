２３日午後１時３０分頃、東京都渋谷区渋谷の複合施設「渋谷ヒカリエ」で、目撃者から「催涙スプレーがまかれ、多数の人がせき込んでいる」と１１０番があった。東京消防庁などによると、レストランが入る７階で男がスプレーを噴射し、近くにいた０〜６０歳代の男女１８人が目や喉の痛みを訴え、このうち男女８人が救急搬送された。いずれも軽傷という。駆けつけた警視庁渋谷署員が、自称都内に住む会社員の男（４６）を、４０