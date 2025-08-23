第１０７回全国高校野球選手権の大会本部は２３日、選手の熱中症疑いは、大会を通じて計２４件だったことを発表した。このうち試合後のクーリングダウン中に症状が出たケースは５件。昨年の５８件（試合後の発症は２１件）から大幅に減少した。２部制を実施した第１〜５日の計１５試合で症状が出たケースは８件だった。昨年は第１〜３日の計９試合で８件だったため、こちらも減少した。減少した要因には、今大会から足をつっ