ほぼK2「ブラックパンサー」にトルコの防衛企業BMCは2025年8月20日、国産主力戦車「アルタイT1」初期型の納入が年内に開始されると発表しました。【画像】ついに動き出す…これが、トルコ国産戦車のアルタイT1です当初、同戦車にはMTUフリードリヒスハーフェン製ディーゼルエンジンとレンク製変速機というドイツ系企業のパワーユニットが採用される予定でしたが、2020年11月、トルコのシリア内戦への介入や、それに伴う人権侵