女子プロレスのスターダムは23日、大田区総合体育館で「5★STARGP2025×リベパチ・リベスロ優勝決定戦」が行われた。優勝決定戦前にワンダー・オブ・スターダム選手権の王者スターライト(S)・キッドは天咲光由と組んで稲葉ともか、壮麗亜美組と対戦。Sキッドは天咲と連携攻撃で優位に試合を進めたが、天咲が痛めていた左足を狙われ、11分11秒、稲葉の一紋足殺ともか絞め（足4の字式アキレス腱固め）でギブアップ負けした。