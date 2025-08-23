CLAN QUEEN¤¬¡¢11·î¡¢12·î¤ËÅìºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ã2MAN LIVE¡ÉMIRAGRAM¡É¡ä¤Î¥²¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î29Æü¤Î¿ÀÆàÀîKT Zepp YOKOHAMA¸ø±é¤Ë¤ÏTHE ORAL CIGARETTES¡¢12·î5Æü¤ÎÂçºå¥´¥ê¥é¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¤Ïyama¤¬½Ð±é¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖMIRAGRAM¡×¤Ï¡¢Mirror¡Ê¶À¡Ë¤È¡Ágram¡Êµ­Ï¿¡Ë¤ÎÂ¤¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEBULA¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¼«¸Ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¸µ¤Ë¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤ò¶À¤È¤·¡¢¶À¤È¤ÎÂÐÏÃµ­Ï¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2ÁÈ