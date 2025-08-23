子育てをしていると、思い通りにいかないことの連続で精神的にも参ってしまいますよね。子どもの機嫌が悪いと、夜ごはんが作れないなんてことも。そんな子育ての大変さを知らずに、エラそうなことばかり言う旦那さんもいるようで……。今回は、最低なモラハラ夫に仕返しをした話をご紹介いたします。お仕置き期間「夫は家事も育児もなにもできないくせに、料理には細かいんです。ある日、子どもがグズって夜ごはんの準備ができなか