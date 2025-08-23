「しぶき杯競走」（２３日、住之江）住之江ボートで、馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝と、上條暢嵩（３１）＝大阪・１１０期・Ａ１＝の強豪レーサーをゲストに招き「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＧＲＡＮＤＰＲＩＸスペシャルトークショー」が中央ホールで行われた。馬場と上條は、２６日から若松で開催のＳＧ・第７１回・ボートレースメモリアル、さらに来月８日から住之江で開催されるＧ１・第５３回高松宮記念競走